Çukurova Zirvesi başlıyor

Çukurova Genç İşadamları Derneği'nin (Çukurova GİAD) başlattığı, Adana'nın tek zirvesi olan Çukurova Zirvesi'nin 5'incisi yarın yapılacak.

Çukurova GİAD'ın organizasyonu 22 Mart Cuma günü saat 14.00'te Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. İki bölüm olarak yapılacak 5'inci Çukurova Zirvesi, açılış konuşmalarının ardından “2019 Küresel ve Bölgesel Belirsizliklerin Ortasında Türkiye Ekonomosi” konulu panel ile devam edecek.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreteri, İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin'in moderatörlüğündeki panele Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dr. Şeref Oğuz, Gazeteci Hakan Güldağ, Habertürk Yazarı Abdurrahman Yıldırım konuşmacı olarak katılacak.

Zirvenin ikinci bölümünde ise ‘Dünyada En Çok Alıntı Yapılan İlk 10 Ekonomist' arasında gösterilen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü İktisat Profesörü Daron Acemoğlu konuk olacak. Acemoğlu, “Global Ekonomide 2019 Beklentileri ve Türkiye” konusuyla katılımcılarla buluşacak.

Dernek olarak geleceğe miras bırakmak amacıyla Adana'ya katkı koymak, ‘Dünya Kenti Yapmak' için çalıştıklarını vurgulayan Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, “Adana'nın ilk ve tek zirvesi olan Çukurova Zirvesi de bu programlarından biridir. 5'inci organizasyonumuz da diğer zirveler gibi büyük yankı uyandıracak. Bizler Adana'nın geleceğine inanıyoruz. Çukurova GİAD olarak kentimize ve kendimize güveniyoruz. Bu kentin potansiyelinin farkındayız. Bunu açığa çıkarmak, doğru şekilde kullanmak için de canla-başla çalışıyoruz” dedi.