Çukurova'da 6 mahallede asfalt çalışması

Çukurova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin birçok noktasında asfalt çalışması başlattı. Hava koşullarının elvermesiyle başlatılan asfalt çalışmaları 6 mahallede birden gerçekleştirildi.

Kış mevsiminde olmamıza karşın havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Salbaş'ın Yeni Mahalle, Esentepe, Kocatepe ile Söğütlü, Gökkuyu ve Karahan Mahallelerindeki asfalt çalışmaları mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ekipler ayrıca Yüzüncüyıl Mahallesi 85054 Sokağa mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda kasis yaptı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Kaplama asfalt çalışması genellikle havaların ısındığı bahar aylarında ve yazın yapılır. Ancak biz havaların mevsim normalleri üzerinde ve güneşli olmasını değerlendirmek istedik ve birçok noktada birden kaplama asfalt çalışmasına başladık. Bunun için öncelikle ilçe merkezimizin dışında olan, çoğu daha önce köy iken mahalle statüsüne geçen bölgeleri tercih ettik” dedi.

Havaların elverişli olması durumunda çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtene Başkan Çetin, “Eğer kaplama asfalt yapmaya uygun hava koşulları olmazsa şimdilik yama gibi geçici çözümler üretiyor, sezon geldiğinde buraları kaplama asfalt yapıyoruz. Kışın yağmurlu günlerinde hemşehrilerimizin sıkıntı yaşamaması için tüm ekiplerimizle elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Amacımız Çukurova'da asfaltsız yol bırakmamak” şeklinde konuştu.