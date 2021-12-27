Çukurova'da 71 hafız için taç giyme ve icazet töreni

Erkekler hafızlık merasimine Adana İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, İl Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri, diğer birçok protokol ve hafızların aileleri katıldı. Sabancı Merkez Camiinde düzenlenen törende M. Ali Baytan Erkek Kuran Kursu'ndan 38 erkek öğrenci hafızlıklarını tamamlayarak diplomalarını almaya hak kazandı. Erkek hafızlar Reis-ül Kurra Mustafa Demirkan'ın yaptığı dua sonrasında hafızlık icazet belgelerini ve hediyelerini aldılar. Genç hafızlar, kendilerini yetiştiren hocalarına ve hayır sahiplerine teşekkür ettiler.

Çukurova ilçe Müftülüğüne bağlı Yatılı Hacı Hüseyin Bilen Kız Kuran Kursu'ndan 33 kız öğrenci için de Ramazanoğlu Camii Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

Çukurova Müftüsü Kadir Demirlenk, İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar'ın konuşmalarından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, “Hafız yavrularımızı kutluyor onları tebrik ediyorum. Onlara hizmet veren hocalarını tebrik ediyorum, anne babalarını tebrik ediyorum. Allah bu güzel manzaradan milletimizi, memleketimizi kıyamete kadar mahrum etmesin" dedi.

Program sahneye davet edilen Hacı Hüseyin Bilen Kız Kuran Kursu'ndan 33 kız öğrenciye, okunan Kuranı Kerim, seslendirilen ilahiler, okunan şiirlerin sonrasında taçları takılıp hafızlık belgeleri ve hediyeler takdim edildi. Program, Adana Müftü Yardımcısı Durdane Coşkun'un yaptığı dua ile son buldu.