Çukurova'da atık ilaçlar toplanıyor

Bu çerçevede belediye tarafından temin edilen ilaç toplama kutularının isteyen eczanelere dağıtımına başlandı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de Türkmenbaşı Bulvarı'ndaki Gazi Eczanesine giderek çalışmayı başlattı. Başkan Soner Çetin'in Gazi Eczanesini ziyaretine Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzbağ da katıldı.

Başkan Soner Çetin, kullanım süresi geçmiş ilaçların toplum sağlığı açısından tehdit oluşturabileceğini belirterek, “Bunun için isteyen eczanelere ilaç toplama kutuları dağıtıyoruz. Belirli aralıklarla Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü çalışanlarımız bu kutulardaki ilaçları toplayarak güvenli bir şekilde bertaraf edilmese sağlayacaklar” dedi.

Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzbağ da halk sağlığını yakından ilgilendiren böylesi bir konuda duyarlı davrandığı için Başkan Soner Çetin ve belediye personeline teşekkür etti. Süresi geçmiş ilaçların bertaraf edilmesinin özel bir çalışma gerektirdiğini belirten Yalbuzbağ, Çukurova Belediyesi'nin böyle bir görevi üstlenmesinin önemine dikkat çekti.