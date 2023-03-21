Çukurova'da bahçelerin görsel şöleni

Çukurova'da baharla birlikte meyve bahçelerinin çiçek açmasıyla izlemesi keyif veren görüntüler ortaya çıkmaya başladı.

Çukurova'nın önemli bölgelerinden Adana'nın Kozan ilçesinde şeftali ve narenciye ağaçlarının çiçek açması görsel şölene dönüştü. Bölgeden geçenlerin durarak izlediği bahçeler de renk cümbüşü izlemesi keyif veren görüntüler ortaya çıkardı. Dron ile de havadan görüntülenen pembe çiçek açan şeftali ağaçları ve yeşil narenciye bahçeleri mest etti.

Bahar ile birlikte bölgede doğa gezisine çıktıklarını belirten vatandaşlardan Kahraman Çinçik, Dağılcak Tabiat Parkı'na kadar gezdiklerini ve doğanın çok güzel olduğunu kaydetti.

Kozan'ın gelinlik giymiş edasında doğanın poz verdiğini dile getiren Furkan Yılmaz ise, portakal ve şeftali ağaçlarının çiçekleri arasında baharın görsel güzelliklerini gezdiklerini ifade etti.