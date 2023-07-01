Çukurova'da “beyaz altının” yerine “sarı altın aldı”

Çukurova özellikle de Adana'da 1980'li ve 90'lı yıllarda “beyaz altın” olarak bilinen pamuğu ile ismi anılsa da çiftçi son yıllarda “sarı altın” olarak bilenen ayçiçek ekimine yöneldi. Bir zamanlar 750 bin dekar alana ekilen pamuk 175 bin dekara kadar düştü. 5 yıl önce 300 bin dekara ekilen ayçiçek ise bu yıl 750 bin dekar alana ekilerek pamuğun yerine aldı.

Tekin, alternatif olarak sulanamayan alanlarda tercih edilen ayçiçeğinin Çukurova'da üretiminin her yıl giderek artan bir seyir gösterdiğini söyledi. Çukurova'da 5 yıl önce 300 bin dekar ayçiçeği ekimi yapıldığını ifade eden Tekin, bugün Türkiye'de ayçiçeği üretiminde beşinci sırada yer aldıklarını ve ülkedeki üretimin yüzde 10'unu yaptıklarını belirtti. Tekin, bu yıl ayçiçeğinde yüksek bir ekim yapıldığını gözlemlediklerini anlatarak, şöyle devam etti; "Ayçiçeğinde ekim alanında şu an 751 bin dekar seviyelerine ulaşıldı. Bu sene yaklaşık 250 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Bu yıl ayçiçeklerinde son yağışlarla birlikte rekoltenin biraz yükselmesini bekliyoruz. Mart ve nisan aylarında biraz yağışta sıkıntımız oldu ama mayıs ayından itibaren yağışların artmasıyla birlikte ayçiçeklerinin daha dolgun, rekoltesinin daha iyi, protein ve yağ oranlarının da daha yüksek olacağını düşünüyoruz".

Tekin, hasadına yaklaşık 1 ay kalan ayçiçeğinin üretiminin artırılması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Ayçiçeğinde iklim şartlarına göre ortalama 100-450 kilogram verim alındığını belirten Tekin, "İnşallah çiftçilerimiz için iyi bir sene olur. İyi bir fiyat politikasıyla da çiftçilerimiz bu seneyi karlı bir şekilde kapatırlar. Temennimiz bu yönde" dedi.

Ayçiçeğinin Türkiye'nin de ham yağ açığını kapatmak için önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Tekin, şöyle konuştu: "Özellikle biz ham yağı zaman zaman yurt dışından ithal etmek zorunda kalıyoruz. Bu ekilişler artarak rekoltelerin de daha yüksek olmasıyla yurt dışı bağımlılığımız azalacaktır. Bizim ayçiçeğinde üretimimizi güçlendirmemizin en önemli etkeni de yurt dışına bağımlılığımızı azaltmak olacaktır".