Çukurova'da buğdayda tavsiye edilen biçerdöver ücreti belirlendi

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden olan Çukurova'da buğday hasat ücretinin dekar başına 35 lira olması tavsiyesinde bulunuldu.

Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Akın Doğan, yaptığı açıklamada, ziraat oda başkanları ve biçerdöver işletmecilerinin Yüreğir Ziraat Odası'nda bir araya gelerek değerlendirme yaptığını belirterek, “Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden olan Adana'da, buğday hasadı başladı. Bölgemizde yüksek verimi ve açıklanan prim desteğiyle üreticilerinin yüzünü güldüren buğday hasadında uygulanacak biçim ücretlerini, piyasa şartları, pandemi süreci, üretici ve biçerdöver işletmecilerinin şartlarını göz önünde bulundurarak değerlendirdik'' dedi.

Doğan, 2021 yılında, 1 dekar buğdayın hasat biçim ücretinin 35 lira olmasının makul olacağı sonucuna vardıklarını ifade ederek, “Belirlenen ücretlerin hem çiftçiye hem de biçerdöver işletmecilerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.