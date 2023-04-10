Çukurova'da etkili olan yağışlar verim kaybını azalttı

Çukurova'nın bereketli topraklarında kuraklık nedeniyle zor günler yaşayan buğday üreticisinin yüzü yağışlarla birlikte bir nebze de olsa güldü. Buğdaylarda yaşanan verim kaybının, bölgede etkili olan yağışların sonrası düştüğü ifade edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 190 bin dekar arazide ekili olan buğdayda yaşanan verim kaybı yağışlarla birlikte toparlandı. Yağışlar öncesi yaşanan yüzde 60 verim kaybı, geçen hafta etkili olan yağışlar sonrası yüzde 35'lere kadar geriledi. Nisan ayında etkili olacak yağışlarla birlikte ürünler toparlanmaya başladı. Buğday üreticileri yağışlar sonrası ürünün tarlada verimli hale gelmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Bu sene ayçiçeği ve buğday ektiğini ifade eden üreticilerden Hüseyin Solmaz, “Yağmur yağmadığı için buğday erken başaklandı, sıkışma olmuştu. Geçen hafta yağışla birlikte şu an buğdaylar toparladı çok şükür. Nisan sonuna kadar etkili olacak yağışla birlikte verimin yükselmesini bekliyoruz” dedi.