Çukurova'da havuzlar yaza hazırlanıyor

Çukurova Belediyesi'nin tam olimpik ve yarı olimpik olarak hizmet veren 3 ayrı havuzunda hareketlilik başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı olan havuzlarda, boru ve kazan dairelerinin yenilenmesi, yüzme alanlarının bakımı ve onarım çalışmaları, çocukların sağlıklı bir şekilde güzel vakit geçirmeleri için hijyen tabanlı anti bakteriyel ilaçlarla temizleniyor.

Hayalpark Kapalı Spor Tesisi ve havuzlardan sorumlu Şenay Ceyhan, 7-15 yaş arası çocukların faydalanacağı yaz kampı kayıtlarının 5 Haziran'da başlayacağını, 13-15 Haziran'da ilk kulaçların atılacağı temel yüzme eğitimi ve havuz etkinliklerinin gerçekleşeceğini söyledi. Yenileme ve bakım çalışmaları hakkında bilgi veren Ceyhan, yaz sezonuna son derece iyi bir şekilde hazırlandıklarını anlatarak, bakım, yenileme ve temizlik açısından hummalı bir çalışma sergilediklerini söyledi. Ayrıca bu yıl pandemi nedeniyle geçen yıl ara verilen yetişkin günü uygulamasına tekrar başlayacaklarının müjdesini veren Ceyhan, cumartesi günleri iki seans olarak anne ve babaları, gençleri tüm Çukurovalıları havuzlara davet etti.

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, su oyunları parkları ve havuzlarla Adana'nın sıcak günlerine hem sağlık hem de serinlik vermeye çalıştıklarını söyleyerek, yaz tatiline gidemeyen, imkanları nedeniyle kentte kalan aileler ve çocuklarına yaz tatilini yaşatmaya çalıştıklarını belirtti. Başkan Çetin, sloganlarının “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” olduğunu hatırlatarak, ücretsiz olan etkinlikler için havuzlara ve Hayalpark Kapalı Spor tesisine başvurabileceklerini, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü arayarak da bilgi alabileceklerini söyledi.