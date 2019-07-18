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Çukurova'da işgale izin yok

Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Şambayadı, Kireçocağı ve Kurttepe mahallelerinde hazineye ait işgal altındaki 3 arazide şahısların çektiği tel örgüleri sökerek kamu arazisinin işgaline izin vermedi.


Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çukurova Belediyesi'ne başvuruda bulunarak, Şambayadı Mahallesi'nde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı ile Yaşar Kemal Bulvarı'nın kesiştiği noktada, Kireçocağı mevkisi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde ve Kurttepe Mahallesi Sadık Ahmet Bulvarı üzerindeki 3 ayrı parselde hazine arazisinin işgal edildiği bilgisini verdi. Bunun üzerine harekete geçen Çukurova Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, söz konusu yerlerdeki işgal durumunu belgeleyerek harekete geçti. Bazı şahıslar tarafından etrafına tel örgü çekilerek işgal edilmiş bulunan kamu arazilerine kepçelerle girildi. Tel örgüler söküldü ve kamuya ait alan işgalden kurtarıldı.



Polis de destek verdi


Bu arada, şahısların işgal ettikleri kamu arazilerine fidan dikip alanı fidanlık gibi kullandıkları, göle nazır bir hazine arazisinin de bahçe haline getirildiği dikkati çekti. İşgalden kurtarılan kamu arazisinde bulunan ağaçlar, Çukurova Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sökülmek suretiyle kaldırıldı. Belediye ekiplerinin kamu arazilerinin işgalden kurtarılmasıyla ilgili çalışmalara emniyet müdürlüğü ekipleri de destek verdi.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ilçede herhangi bir hukuksuzluğa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Herkesin hukuka saygılı olması gerektiğini belirten Başkan etin, “Hukuka bağlılık bizim kırmızı çizgimizdir. İşgale ve kanunsuz yapılaşmaya izin vermemiz mümkün değildir. Hazine arazilerinin işgali konusunda da diğer kamu kurumlarıyla işbirliği içinde çalışıyoruz. Herkes kanuna uyacak” dedi.

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