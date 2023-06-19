Çukurova'da kreş başvuruları başladı

Başvurusu sayısının kontenjanın üzerinde olması halinde noter huzurunda kura çekimi yapılacağı ifade edildi.

Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri için başvurular 19 Haziran tarihinde başladı. Başvurular 30 Temmuz tarihine kadar kabul edilecek. Yeni dönem 4 Eylül'de başlayacak. Bu yıl kreşlere 2019 yılının 9, 10, 11 ve 12 ayı dolduranlar ile 2020 yılı doğumlulardan 36 ayı dolduran çocuklar kabul edilecek. Başvurusu sayısının kontenjanın üzerinde olması halinde geçen yıllarda olduğu gibi noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kreş başvuruları ‘www.cukurova.bel.tr/kres' adresinden online olarak yapılabilecek.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, şimdiye kadar 8 semt kreşi açtıklarını, 9'uncu kreşinde bitmek üzere olduğunu belirterek, “Halkımız kreşlerimize büyük ilgi gösteriyor. Yeni kreşler açmayı sürdüreceğiz. Başvuru sayısı kontenjanımızın üzerinde olduğu için kimseye haksızlık yapmamak adına kabul edeceğimiz öğrencileri noter huzurunda kura çekerek belirleyeceğiz” dedi.

Gülen Yüzler Semt Kreşlerinin hem üst düzey eğitim verdiğini hem de ücretinin sembolik olduğunu kaydeden Başkan Çetin, “Halkımız verdiğimiz kreş hizmetinden çok memnun. Göreve gelir gelmez kreşler yapmaya başladık ve sayısı 9'a ulaştık. Bu sayıyı daha artıracağız. Çünkü kadın istihdamının önündeki en büyük engel çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bir yer bulmaktır” şeklinde konuştu.

Başkan Çetin, “Ağaç yaşken eğilir” ifadesini kullanarak, “Kreşlerimizde çocuklara daha küçük yaşta Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi aşılıyoruz. Öğretmenlerimiz çocuklarımıza İstiklal Marşımızı ve Atatürk'ün gençliğe hitabesini öğretiyor. Bu çocuklar ülkemizin geleceği” dedi.