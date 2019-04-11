Çukurova'da kutlama bitti hizmet başlıyor

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, mazbatasını aldıktan sonra ‘hayırlı olsun' ziyaretlerini belediye bahçesinde kabul etti ve daha önce belirttiği gibi makamda kutlama ziyareti ile zaman kaybetmeyeceğini vurguladı.

Çukurova Belediyesi bahçesindeki kutlamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Ceyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, CHP Çukurova İlçe Başkanı Remzi Ümit Atay, İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanı İlker Akça ve binlerce vatandaş katıldı.

Seçimi yüzde 60'a yakın oy oranıyla kazanmalarına karşın mazbatayı 10 gün sonra alabildiklerine dikkat çeken Başkan Çetin, “Türkiye'de oyunu en çok artıran 3'üncü belediye başkanı oldum. Buna karşın itiraz ediyorlar. Gereksiz itirazlar nedeniyle mazbatayı almamız gecikti. Zeydan Karalar Büyükşehir Belediyesi'ni 150 bin oy farkla kazandı. Ona da itiraz ediyorlar. Geçersiz oyların sayılmasını istiyorlar. Saymayın, geçersiz oyların hepsini kendinize yazın. Bunların hepsini İstanbul'u kazanan Ekrem İmamoğlu'na mazbata vermemek için yapıyorlar. ‘Bakın sadece İstanbul'a itiraz etmiyoruz' demek için bunu yapıyorlar. Kendinizi komik duruma düşürmeyin İmamoğlu'na mazbatayı verin” dedi.

"İktidarın katkısı inkar edilemez"

Başkan Çetin, seçim sürecinde sadece kendilerini ve projelerini anlattıklarını, aynı şeyi rakiplerinden de beklediklerini belirterek şöyle devam etti:

“Seçim sürecinde gördük ki mutfakta yangın var, pazarda yangın var. Vatandaş pazar arabasını kullanmaktan vazgeçti. Çünkü dolduramıyor. Süleyman Demirel, tencerenin deviremeyeceği iktidar olmadığını söylemişti. Bu seçimde Millet İttifakı'nın çok değerli adayları vardı ve başarılı oldu. Ancak bu başarıda iktidarın katkısı da inkar edilemez. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tutturdular ‘beka' diye. İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Antalya'yı ve daha birçok kenti Millet İttifakı kazandı. Ne oldu, beka sorunu mu ortaya çıktı?”

Zaydan Karalar'a teşekkür

Adana'da 30 yıl sonra Büyükşehir Belediyesi'nin kazanıldığına dikkat çeken Başkan Çetin, Zeydan Karalar'a teşekkür etti. Millet İttifakı'ndan aday olan ancak seçilemeyen adayların da büyük performans gösterdiğini söyleyen Çetin, Büyükşehir'in alınmasında tüm adayların katkısı olduğunu bildirdi.

Başkan Soner Çetin, seçim süreci boyunca çalışma yürüten CHP ve İYİ Parti örgütleri ile gençlere ve kadınlara da teşekkür ederek, “Bu başarı hepimizin ortak başarısı” ifadesini kullandı.

Seçimin geride kaldığını ve artık herkesi kucaklayacaklarını belirten Başkan Çetin, “Bana ‘herkesin başkanı' dediniz. Bu anlayışımız aynen devam edecek. Biliyoruz ki yerel iktidar genel iktidarı getirir. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Hayırlı olsun ziyaretleriyle zaman kaybetmeyeceğiz. Kutlamalar bugün burada bitecek ve hizmet etmeye başlayacağız” şeklinde konuştu.

"Belediyecilik nasıl olur göstereceğiz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, Millet İttifakı'nın Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da başarılı olduğunu belirterek, “Belediye hizmetleri nasıl yapılır göstereceğiz. Bize yakışan herkese eşit hizmet götürmek ve herkesin başkanı olmaktır” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Soner Çetin, tek tek kutlamaları kabul etti. Soner Çetin'in ilk kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu.