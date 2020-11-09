Çukurova'da pandemi denetimi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iş yerleri ve toplu taşıma araçlarında pandemi denetimi yapıldı. Emniyet ve zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen uyarıları yapıldı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla ilgili Çukurova'da da denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ilçedeki iş yerleri ve toplu taşıma araçlarında pandemi denetimi yaptı.

Turgut Özal Bulvarı üzerindeki iş yerlerinde gerçekleştirilen denetimler emniyet ve zabıta ekipleri eşliğinde sürdürüldü. Kaymakam Mustafa Kaya ve Başkan Soner Çetin, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki iş yerlerini ziyaret ederek, pandemi kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi. Kaymakam Kaya ve Başkan Çetin, duraklarda toplu taşıma araçlarını da denetleyerek sürücülere ayakta yolcu almama uyarısında bulunurken, yolculara da pandemiyle ancak kurallara uyulduğu takdirde başa çıkılabileceğini anlattı.