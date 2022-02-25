Çukurova'da park sayısı 240'a çıktı

Güzelyalı, Mahfesığmaz ve Belediyeevleri mahallelerinde de park yenileme çalışması yapıldı.

Çukurova Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Güzelyalı, Mahfesığmaz, Belediyeevleri ve Yüzüncüyıl mahallelerinde bulunan çok sayıda mevcut parkta bakım onarım ve yenileme çalışması yaptı. Parklardaki spor aletleri ve diğer malzemeler yenilendi, yeni çocuk oyun aletleri yerleştirildi. Bunun yanında Bozcalar ve Yüzüncüyıl mahalleleri de iki yeni park kazandı. Yapılan bu yeni parklarla birlikte ilçedeki park sayısı 240'ın üzerine çıktı.

Öte yandan Çukurova Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri temalı park çalışmalarını da sürdürüyor. Geçen yılın Aralık ayında toplu açılış ve temel atma töreninde temeli atılan Erdal İnönü, Madımak gibi temalı parkların yapımı da hızlı devam ediyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye olarak yeşile ve doğaya saygılı bir anlayışa sahip olduklarını belirtti. 2014'te göreve geldiklerinde Çukurova'da 108 park olduğunu hatırlatan Başkan Çetin, “Geçen yaklaşık 8 yıl içinde park sayısını 240'ın üzerine çıkardık. Bunu da yeterli görmedik ve her geçen gün park sayımızı artırıyoruz. Çukurova'yı Türkiye'nin en yeşil ilçelerinden biri haline getirdik. Planda yeşil alan görülen her bölgeyi parka dönüştürmeye kararlıyız” dedi.