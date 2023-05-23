Çukurova'da yaz spor okulları hazırlıkları başladı

Yaz spor okullarına destek verecek çeşitli branşlardan amatör spor kulüplerinin başkan, yöneticileri ve hocaları Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret ederek, görüş alış verişinde bulundu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, çocukların ve gençlerin spor yapmasına büyük önem verdiklerini belirterek, “Geleceğimiz olan çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolu onları spora yönlendirmekten geçiyor. Spor yapan çocuklar hayatın her alanında başarılı olur. Yaz spor okullarını her yıl organize ediyoruz. Bu yıl rekor katılım bekliyoruz. Bu konuda bize destek olan amatör spor kulübü yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Spor kulüpleri başkan, yöneticileri ve hocaları da spora verdiği destekten dolayı Başkan Çetin'e teşekkür etti. Çukurova Belediyesi'nin yıl boyunca önemli spor organizasyonları yaptığını kaydeden kulüp başkanları, “Yaz spor okulları bu organizasyonlardan biridir. Deprem dolayısıyla çocuklarımız yeterince spor yapamadı. Çukurova Belediyesi'nin halen devam eden Sporun Gülen Yüzü Futbol Turnuvası bu anlamda çok yararlı oldu. Yaz spor okulları da birçok branşta çocuklarımızın hem eğitim görmesini hem de spor yapmasını sağlayacak. Başkanımız Soner Çetin'e çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Çukurova Belediyesi'nin organize edeceği yaz spor okullarının okullar kapandıktan sonra 19 Haziran tarihinde başlaması planlandığı kaydedildi. Futbol, tenis, yüzme, karate, wushu, kung fu, mai thai, voleybol ve basketbol branşlarında yapılacak yaz spor okullarına 7-15 yaş arası tüm çocukların ücretsiz başvurabileceği ifade edildi. Çocukların spor malzemeleri Çukurova Belediyesi tarafından karşılanacağı, yaz spor okullarının 17 ayrı bölgede eğitim vereceği aktarıldı.