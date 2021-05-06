Çukurova'da zakkum çiçekleri görsel şölen oluşturdu

Adana'nın Kozan ilçesinde baharla birlikte açan pembe zakkum çiçekleri görsel bir şölen oluşturdu.

İlçenin yamaçlarında bulunan pembe zakkum çiçekleri muhteşem bir görüntü sunarken narenciye bahçelerinden yayılan çiçek kokuları ilçenin dört bir yanını sardı. Kozan Kalesinin karşında bulunan dağ yamaçlarını kaplayan pembe zakkum çiçekleri kartpostallık manzaralar oluşturdu.

İlçe doğa, tarih yayla turizmi için tam kapanma tedbirlerinin ardından kapılarını aralamayı hedeflerken Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Gül, "Kozan, Adana'nın kuzeydoğusunda Çukurova'nın dağlık kesiminde kurulmuş bir ilçe. İnanç turizmi, tarihi doğası ile yüksek bir potansiyeli bulunmakta. Bahar aylarında tam kapanma döneminde görsel şölen sunuyor. Dağlarda çiçek açan zakkum çiçekleri çok güzel bir manzaraya kavuştu. Narenciye bahçelerinde açan çiçekler mis kokusu ile kenti sarıyor. Pandemiden sonra ilçemizde misafirlerimizi ağırlayarak bu doğal güzellikleri onlarla paylaşmış olacağız" diye konuştu.