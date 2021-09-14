İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

"Çukurova'dan Beyaz Perdeye Film Afişleri" sergisi

28.

Uluslararası Adana Altınkoza Film Festivali kapsamında "Çukurova'dan Beyaz Perdeye Film Afişleri" sergisi açıldı.


1950'lili yıllardan başlamak üzere bugüne kadar 3 bin Türk filmi afişi toplayan Adanalı Ahmet Serdar Kürkbabaoğlu, Uluslararası Adana Altınkoza Film Festivali kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi Fuayesinde "Çukurova'dan Beyaz Perdeye Film Afişleri" sergisini açtı.


1963 yılında Adana'da doğan, çocukluk yıllarında sinema ve fotoğraf merakı zamanla tutkuya dönüşen Kürkbabaoğlu, gençlik yıllarında her gün gittiği Adana yazlık sinemaları zamanla içindeki sinema tutkusunu sinema aşkına çevirdi ve bunun da etkisiyle 1980'li yıllarda Yeşilçam sinema afişlerini toplamaya başlayarak koloksiyonerliğe ilk adımını attı.


Kürkbabaoğlu, yaptığı açıklamada, "Ben böyle bir projeyi zaten düşünüyordum. "1950'den günümüze kadar Adana'da çekilen önemli filmlerin afişlerini sanatseverlerin ilgisine sunuyorum" dedi.


Bugünlerde 3 bine yakın yerli sinema afişine sahip olan Serdar Kürkbabaoğlu aynı zamanda fotoğrafçılık hayatına devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.