Çukurovalı aşçılar geleceğin mutfak şeflerine güç verdi

Her iki ilin usta aşçıları Arsuz ilçesinde düzenlenen Liselerarası Yemek Yarışması'nda geleceğin lezzet ustalarına yeteneklerini ve hünerlerini gösterme fırsatı verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) arasında imzalanan Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında Arsuz Kaymakamlığı'nın himayesinde ikincisi düzenlenen Liselerarası Yemek Yarışması, Arsuz Uluçınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

Konfederasyona bağlı Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu üyesi Hatay Aşçılar Pastacılar Derneği (HAŞPADER) ile Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği'nin (ADAPADER) işbirliğinde düzenlenen yarışmada Hatay genelindeki 16 liseden öğrenciler katıldı.

HAŞPADER Başkanı Özgür Dede, Başkan Yardımcısı Murat Aydın, ADAPADER Başkan Yardımcısı Metin Ertürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Gülbeden ve Nesrin Aslan, genç aşçılara yeni ufuklar açtı. Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha ve Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Dönmez'in ilgiyle takip ettiği yarışmada liseliler Hatay'a özgü yemekleri hazırladı. Yarışmada jüri olarak görev yapan Çukurovalı mutfak şefleri, söyleşilerde ise bilgi ve deneyimlerini genç nesle aktardı.

UNESCO Gastronomi Kenti ilan edilen Hatay'ın tanıtımı için önem taşıyan yarışmada Samandağ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinciliği kazandı. Defne Nimet Fahri Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinciliği, Arsuz Uluçınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncülüğü elde etti. İskenderun Sahil Kız Meslek Lisesi ise Merid ödülünü almaya hak kazandı. Kabak Borani Çorbası ve Sacoruğu'nun beğenildiği yarışmada dereceye giren öğrenciler bıçak setiyle ödüllendirildi.