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Çukurova'nın "özel" başkanı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, makamını Onur Kurtulmuş, Ethem Özdemir ve Selin Akkaya’ya bıraktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, makamını Onur Kurtulmuş, Ethem Özdemir ve Selin Akkaya'ya bıraktı. Çukurova Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan özel çocuklar, Çukurova Belediyesi'nin yeni dönem projelerinden “Mola Evi”nin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.


Gönüllü Anneler Topluluğu özel çocuklarla birlikte Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret etti. Özel çocuklardan Onur Kurtulmuş 23 Nisan dolayısıyla belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Arkadaşları Ethem Özdemir ve Selin Akkaya da başkan yardımcısı oldu.


Onur Kurtulmuş koltuğa oturur oturmaz, Çukurova Belediyesi'nin yeni dönem projelerinden biri olan “Mola Evi”nin bir an önce hayata geçirilmesini istedi. Çukurova'ya futbol sahası, tenis kortu ve yeni bir mangal park yapılması talimatını veren küçük başkan, sergi salonlarının artırılmasını da istedi.


Özel çocuklarla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Soner Çetin, “Mola Evi”nin özel çocuklar için olduğu kadar annelerinin de hayatını kolaylaştıracağını belirterek, “Anneleriniz sizi bu Mola Evi'ne haftanın iki günü bırakacak. Siz orada keyifli vakit geçirirken anneleriniz de işlerini halledecek” dedi.


Özel çocukların tenis oynadığını öğrenen Soner Çetin, “Sizinle tenis maçı yapmak isterim” diyerek maç teklifinde bulundu.


Soner Çetin, 23 Nisan'ın önemini anlattığı özel çocuklarla sohbetinde, “Bu bayramın önemi ve anlamı çok büyük. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 99'uncu yılını kutluyoruz. Atatürk bu önemli günü bayram olarak çocuklara emanet etti. Hepimizin görevi Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmaktır” şeklinde konuştu.


Soner Çetin, özel çocuklar Onur Kurtulmuş, Ethem Özdemir ve Selin Akkaya ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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