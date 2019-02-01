Çukurova'nın turistik değerleri EMİTT Fuarı'nda tanıtılıyor

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Adana ve Mersin illerinin sahip olduğu potansiyel turizm değerlerini tanıtıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde düzenlenen EMITT Fuarı 23. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. 31 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarın açılış töreni İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımlarıyla yapıldı.

ÇKA koordinasyonu ile açılan Çukurova standında, Adana ve Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, bölgede faaliyet gösteren oteller, tur operatörleri yerini alarak bölgenin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Fuarın ilk gününde, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz üst düzey bürokratlar, iş dünyası temsilcileri, bölgenin turizm profesyonelleri Çukurova standını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldılar.

Fuar süresince, bölgeye ilişkin tanıtım ve seyahat rehberi, broşür, kitapçık, gibi tanıtım materyalleri ve promosyon malzemelerinin yanı sıra bölgeye özgü cezerye ve şalgam turizm meraklılarının beğenisine sunulacak; ayrıca dev ekranlarda Çukurova'nın turistik değerlerini anlatan tanıtım filmlerinin gösterimi yapılacak.

100'den fazla ülkeden 700'ü aşkın davetli tur operatörü ağırlandığı fuar, 3 Şubat'a kadar açık kalacak.