Çukurova'nın yeni müftüsü Demirlenk göreve başladı

Adana'nın Çukurova İlçe Müftülüğüne atanan Kadir Demirlenk görevine başladı.

Çukurova Müftüsü Hüseyin Gün'ün İstanbul Bahçelievler ilçesine atanmasının ardından yerine atanan Konya Karapınar Müftüsü Kadir Demirlenk, görevine başladı.

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Demirlenk, Selçuk Eğitim Merkezindeki eğitiminin ardından Konya'nın Hadim ve Kadınhanı ilçelerinde vaiz olarak görev başladı.

Tunceli-Hozat, Niğde- Altunhisar, Konya-Karapınar İlçe Müftüsü olarak görev yaptıktan sonra Adana Çukurova İlçe Müftüsü olarak atandı.

Müftü Demirlenk, Halen Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Anabilim Dalı doktora öğrenimine devam ediyor.