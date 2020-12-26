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Çukurova'nın yolları portakal karnavalını aratmıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde bahçelerden taze taze toplanan ve bu yıl coğrafi işaret belgesi alarak markalaşan Kozan portakalı, hediyelik olarak Türkiye’nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bahçelerden taze taze toplanan ve bu yıl coğrafi işaret belgesi alarak markalaşan Kozan portakalı, hediyelik olarak Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.


Bağışıklığı güçlendirdiği ve kışın C vitamini deposu olan Kozan portakalı bahçelerden taze taze toplanarak satışa hazırlanırken portakal bahçelerinin yeşil ve turuncu şölenine tanık olan müşteriler, bahçelerde hatıra pozu da çektirmeyi ihmal etmiyor.


Adana Kozan yolunda bulunan ve bahçeden taze taze topladıklarını portakal,, mandalina, greyfurt, narenciye çeşitlerinin hediyelik olarak yoğun ilgi gördüğünü aktaran Mehmet Emin Yavuz, bu yıl Korona virüs ve yasaklar nedeni ile işlerin düşük ama Kozan'ın narenciye ürünlerine ilgilinin yoğun olduğunu kaydetti. Türkiye'nin İstanbul, Ankara, İzmir gibi bir çok iline hediyelik olarak narenciye ürünlerinin yollandığını kaydeden Yavuz Kozan portakalının lezzeti ile tercih edildiğini kaydetti.


Naciye Yavuz, "En kaliteli ve portakalla kozanda bulunuyor. Her yere gönderiyorlar. Kozan narenciyesini seviyorlar. Tüketim arttı ama” diye konuştu. Yol kenarında durup hediyelik portakal ve narenciye alan vatandaşlar portakal bahçelerin de hatıra fotoğrafları çektirdiler.

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