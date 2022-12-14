Çukurova'nın yöresel el sanatları bu müzede sergilenecek

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kurulacak Çukurova El Sanatları Müzesi ve Uygulama Atölyeleri'nde yöreye ait el sanatları ürünleri sergilenecek, uygulamalı yapılışları gösterilecek.

Yüreğir Belediyesi'nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülen ‘2021 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı' çerçevesinde hayata geçirilen ‘Çukurova El Sanatları Müzesi ve Uygulama Atölyeleri' projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Proje tamamlandığında, Çukurova yöresine ait el sanatları ürünleri sergilenecek. Yerli halk ve yabancı turistlere el sanatları ürünlerinin uygulamalı yapılışı gösterilecek. Ürünlerin tanıtım ve satışları yapılacak.