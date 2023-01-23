Çukurova'ya yeni pastacılar geliyor

Tesisler Müdürlüğü tarafından Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nde açılan ve Türk yemek kültüründe özel bir yeri bulunan tatlıların, keklerin ve pasta çeşitlerinin yer aldığı Butik Pasta kursu kadınların büyük ilgisini görüyor.

Sektörde deneyimli pasta aşçıları tarafından verilen kursa katılan kadınlar tatlı ve tuzlu pastalar, kurabiyeler, kekler, sütlü tatlılar, hamur ve şerbetli tatlılar, pasta malzemeleri ve yaş pasta yapımı, butik kurabiye gibi konularda eğitim alıyor.

Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilen kursiyerler iş dünyasında aranan eleman oluyor. Usta yardımcısı olarak başladıkları işte kısa sürede pasta ustası olanlar da var, arasında ünlü pastanelerde çalışanlar da. Evdeki çok farklı malzemeleri nasıl değerlendireceğini öğrenen kursiyerler, hem ailelerine ve sevdiklerine ekonomik ve sağlıklı olan birbirinden lezzetli tatların püf noktalarını keşfediyor hem de aile bütçesine hatırı sayılır bir şekilde destek olmanın yollarını keşfediyor.

Hiçbir katkı maddesi kullanmadan tamamen sağlıklı ürünler ortaya çıkarttıklarını belirten kursiyerler, bir pastanede gördükleri ürünleri aynı lezzette ama daha sağlıklı ve ekonomik olarak çocuklarına, eşlerine, misafirlerine hazırlayabildiklerini ifade etti.

Butik Pastacılık kursları hakkında bilgi veren usta eğitici ve aşçı olan Sevgi Kılıç, derslerin 4 ay sürdüğünü ve isteyen kadınların Tesisler Müdürlüğü'ne ulaşarak bu kurslardan faydalanabileceğini söyledi. Eğitimlerde müşteri iletişiminden, hijyene kadar pek çok alanda dersler verdiklerini anlatan Kılıç, verdikleri MEB onaylı belgelerle iş bulma imkanı yakalandığını, yeni hünerler kazanan kadınların siparişler alıp para kazanma şansı yakaladıklarını belirtti.

"Bu kurslar hayatlara yepyeni yön çiziyor"

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, kadınların kurslara gösterdiği ilgiye dikkat çekerek, Çukurovalılara yeni iş imkanı açan ve el becerilerini geliştirerek meslek sahibi olmalarına imkan sağlayan bu kursların her açıdan değerli olduğunu belirtti. Çetin, istihdama katkı, ara eleman ihtiyacına cevap, aile bütçesine destek, sosyalleşme, yeni yetenekler edinme, hatta insanları rehabilite olma imkanı oluşturan meslek ve hobi kurslarına tüm Çukurovalıları davet etti.

Butik Pastacılık kursunda başarılı olan kadınların kendi iş yerlerini açtığını, pastanelerde iş bulduğunu, siparişler alarak para kazanmaya başladığını ifade eden Başkan Çetin, aile sıcaklığı ortamında geçen kurslarda uygulamalı ve teorik olarak, işin erbapları tarafından eğitimlerin verildiğini hatırlattı.