Cumali Karataş'a onursal üyelik ve plaket verildi

Çukurova Güzel Sanatlar Derneği Yönetim Kurulu kararıyla Araştırmacı Yazar, Şair ve Sanat Yönetmeni Cumali Karataş'a onur üyeliği ve Adana'ya yaptığı hizmetlerden dolayı plaket verildi.

ARD Sanat Galerisi'nde açılan resim sergisi öncesindeki plaket töreninde konuşan Çukurova Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Veysel Kubat, 101 yıllık Yeni Adana gazetesinde yaklaşık 40 yıllık bir süredir yazar ve sanat yönetmeni olarak hizmet eden Araştırmacı Yazar Cumali Karataş'ın 1993 yılından beri sanat sayfasını hazırlayıp, çalışmalarını günümüze kadar getirdiğini hatırlattı.

Kubat, TRT, Kültür Bakanlığı, Adana Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Polatlı Belediyesi ve Narlıdere Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmalardan şiir, güfte ve beste dallarında 20 kadar ödül kazanan Karataş'ın 16 yayınlanmış kitabı bulunduğunu belirtti.

Cumali Karataş da, "Sizlerin arasında böylesine onursal ve emek verilen sanatsal bir nedenle bulunuşum benim için onursal bir değeri vardır. Beni onursal üyeliğe ve sanatsal, kültürel övünce layık gören Çukurova Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Veysel Kubat ve yönetim kurulu üyeleriyle, bu değerli günde bizleri yalnız bırakmayan dernek üyelerine ve sanat dostlarına teşekkür ederim. Adana, Çukurova ve ulusal düzeyde farklı ve özgün güzellikleri sunan sanat odaklarını her zaman olduğu gibi görmeyi ve hakkını teslim etmeye devam edeceğiz. Çukurova Güzel Sanatlar Derneği ile şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da farklı, özgün, önemli çalışmaları yapmaya daha duyarlılıkla sürdüreceğiz” dedi.