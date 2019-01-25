Cumhur ittifakı adana adayları halkla buluşuyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Cumhur İttifakı Adana Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na hemşehrilerini davet etti.

Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin Türk Milleti'nin bekası için bir araya gelerek oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde de devam etmesinin ardından açıklanan Cumhur İttifakı Adana Belediye Başkan Adayları, 26 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak olan açık hava toplantısı ile tanıtılacak.

Başkan Sözlü'den davet

Türkiye'nin 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nin ilk belediye başkan adayı olarak açıklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü, hemşehrilerini İstasyon Meydanı'nda yapılacak olan aday tanıtım toplantısına davet etti.

“Milli beka ortak paydasında buluşalım”

Yazılı bir açıklama ile davetini hemşehrilerine ileten Başkan Sözlü açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

“Türkiye'nin sınırlarımız içerisinde ve sınır ötesinde bulunduğu milli varlığımıza tehdit oluşturacak unsurlara karşı milli bekamızın teminatı için Liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde oluşturulan Cumhur İttifakı'nın Adana belediye başkan adaylarının halkımızla buluşacağı tanıtım toplantımıza tüm hemşehrilerimi milli bekamız ortak paydasında buluşmaya davet ediyorum.”