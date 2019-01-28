Cumhur İttifakı tarafları bir arada

Cumhur İttifakı'nın miting havasında geçen Adana Aday Tanıtım Toplantısı'nın ardından AK Parti ve MHP heyetleri ilk kez buluştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve Cumhur İttifakı'nın MHP'li Çukurova Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş ile birlikte AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler ve yönetimini ziyaret etti. Sözlü ve MHP Adana heyeti, AK Parti İl Başkanı Şerif Güler ve beraberindeki heyete aday tanıtım toplantısında göstermiş oldukları çaba için teşekkür ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı Şerif Güler, Cumhur İttifakı'nın Adana'da büyük bir sınavı başarıyla atlattığını ifade ederek bu süreçte fitneye fırsat vermeyeceklerini belirtti.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ise bu birlikteliğin 31 Mart gecesi zaferle taçlanacağını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü'de cumartesi günü İstasyon Meydanına akın eden vatandaşların Cumhur İttifakı'nın anlamının Adana'da idrak edildiğinin ispatı niteliği taşıdığını belirtti.

Cumhur İttifakı'nın şeffaflığına dikkat çeken Başkan Sözlü, “Cumhur İttifakı'nın gizlisi saklısı yok ama zilletin vatanın bütünlüğüne kast edenlerle, Mehmetçiklere kurşun atanlarla rahmani bir birlikteliği olmadıkları için ittifakları gizli. Adanalı hemşerilerimiz buna fırsat vermeyecektir” dedi.

Ziyaretin sonunda birlik beraberlik fotoğrafı çekildi.