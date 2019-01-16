Cumhur İttifakı'nın Adana hedefi: 16-0

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) oluşturduğu Cumhur İttifakı; Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nin yanında 15 ilçenin tamamını kazanmayı hedefliyor.

AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı'ya iadei ziyarette bulundu. İki partinin yönetim kurulundan üyelerin de yer aldığı ziyarette, yerel seçim çalışmaları üzerinde istişare edildi.

AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, “Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin feraset ve basiretleriyle hayata geçirilen Cumhur İttifakı, ‘Önce Türkiye' diyenlerin ittifakıdır. Cumhur İttifakı, bir Türkiye gönül ittifakıdır. Adana'da da ‘Önce Türkiye' diyerek yola çıktık. Her geçen gün daha güzel ve daha kolay olacağına inanıyorum. Bu dönemde Cumhur İttifakı başta Seyhan ve Çukurova olmak üzere ilave ilçeleri de kazanacak ve bu seçimden güçlenerek çıkacağız. Hiçbir dünyevi arzu ve kaygı, ülkemizin önüne geçemez. Allah'ın izniyle Adana'da tüm belediyelerde Cumhur İttifakı'nın bayrağını dalgalandıracağız” diye konuştu.

"Önceliğimiz belediye değil, mili bekadır"

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı da, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini attıkları ve aziz milletimizin gönlünde büyümeye devam eden Cumhur İttifakı'nın önceliği asla belediyeler değildir. ‘Önce ülkem ve milletim' ilkesiyle hareket ediyoruz. Ortak derdimiz milli bekanın teminidir. Cumhur İttifakı'nın yereldeki başarısı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne çelikten bir zırh kazandıracaktır. Dolayısıyla Adana'da mutlak başarıya yoğunlaştık. Adana Büyükşehir Belediyemizin yanında 15 ilçeyi de kazanacağız. Hedefimiz 15 artı 1'dir. Allah'ın izni, kıymetli vatandaşlarımızın desteğiyle omuz omuza vererek bunu başaracağız” dedi.