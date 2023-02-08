Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da depremzedelere moral verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen Adana'da vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanırken yaptığı konuşmasında “İnşallah 1 yıl içerisinde de bu konutları bitireceğiz inşallah. Bunun yanında tabii bu ara dönemde de depremzede kardeşlerimize 10'ar bin TL ilk etapta vereceğiz. Hayırlısı ile bu süreci atlatacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu. Burada depremzedelerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgi ise karşılaştı. Erdoğan, vatandaşlara yaptı konuşmasında “Allah sabırlar versin diyorum, ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza şifa diliyorum. Sizler inanmış insanlarsınız. Dualarımızı yapacağız. Biz de kul olarak, devlet olarak üzerimize düşen görev ne ise bunları yerine getireceğiz. İnşallah 1 yıl içerisinde de bu konutları bitireceğiz inşallah. Bunun yanında tabii bu ara dönemde de depremzede kardeşlerimize 10'ar bin TL ilk etapta vereceğiz. Hayırlısı ile bu süreci atlatacağız.” dedi.