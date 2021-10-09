İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle ‘Uzun ince bir yoldayım' türküsünü seslendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana’da gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, ‘Uzun ince bir yoldayım' türküsünü seslendirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana ziyareti sonrası 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı'na katıldı.


Yeni Adana Müzesi'nde gerçekleşen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte Aşık Veysel'in ‘Uzun ince bir yoldayım' türküsünü seslendirdi.

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