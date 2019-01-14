Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ahşap ibrik yaptı

Adana'da, yerli ve yabancı turistlere kentin dokusunu işlediği geleneksel el sanatı çalışmalarını sunan ahşap oymacı Ömer Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yaptığı ahşap ibriği teslim etmek istiyor.

Memleketi Mardin'de mobilyacılık yapan, daha sonra da Adana'ya gelerek hobi olarak başladığı, daha sonra meslek edindiği ahşap oymacılığını büyük bir zevkle yapan Ömer Erdoğan, birbirinden güzel eserleriyle adeta ahşaba hayat veriyor. Adana'nın tarihi ve kültürel eserlerine ahşapla yeniden hayat kazandıran Erdoğan, UNESCO'ya "Yaşayan İnsan Hazinesi" adayı olarak da gösterildi.

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek üzere ahşap ibrik yaptığını belirten Erdoğan, "Cumhurbaşkanımıza hediye etmek için yaptığım bir ibrik çalışmam var. Bundan bir sene önce eğer Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilirse, bunu kendisine hediye edeceğimi belirtmiştim. Fakat kısmet olmadı. İnşallah onu da kendisine verebilirsek, ne mutlu bize" dedi.

Başta ahşap oymacılığı ve sedef kakmacılığı olmak üzere, Adana'nın kültürel dokusuna ait geleneksel el sanatı ile eserler üreterek iş yerinde sergileyen Erdoğan, Adana'yı gezmek için kente gelen yerli ve yabancı turistlere sanatını sunduğunu söyledi. Erdoğan, "Yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum. Önce hobi olarak başlamıştım. Daha sonra meslek olarak ilgilenmeye başladım. Güzel bir iş, güzel bir meslek. Yeni nesillere aktarmak, sevdirmek daha önemli. Bu mesleğin sürdürülebilmesi için katkı koymaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Adana'nın tüm tarihi yapıtlarını ve dokularını minyatüre dökmeyi planladığını ve bu yönde ayrı bir çalışmasının sürdüğünü ifade eden Erdoğan, "Adana'nın dokularını yansıtmayı düşündüğüm çalışmanın, şimdilik yüzde 80'ini tamamlayabildim. İnşallah ilerleyen zamanlarda eksik yerlerini de tamamlayarak bununla ilgili muhteşem bir sergi yapmak istiyorum. Daha sonra bu eseri seri üretime geçirmeye çalışacağım" şeklinde konuştu.

Yaşayan İnsan Hazinesi'ne aday gösterildi

Yaklaşık 5 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'ne yaptığı başvurun ardından ahşap işçiliği ve oymacılığı üzerine mahalli sanatçı tanıtım kartı aldığını anlatan Ömer Erdoğan, "5 yıldır da bu kartı, hakkını vermeye çalışarak taşıyorum. 2016 yılında ise Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün oluşturduğu komisyon ve Çukurova Üniversitesi'nin heyetiyle birlikte yapılan araştırmada UNESCO'nun 'Yaşayan İnsan Hazinesi'ne aday olarak gösterildim. Bu süreç biraz uzun sürüyor. Olumlu sonuçlanıp, bir ödül alsak, ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.