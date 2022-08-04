Cumhurbaşkanı talimat verdi... İşten çıkarılan şehit eşine Yüreğir Belediyesi sahip çıktı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan şehit eşi Hatice Batırır'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir sahip çıktı. Batırır, Yüreğir Belediyesi bünyesinde çalışacak.

Başkan Kocaispir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan şehit eşi Hatice Batırır'ı evinde ziyaret etti. Kocaispir, “Hatice Hanım şehidimizin emanetidir. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız devrede, ona sahip çıkıp belediyemizde işe başlatacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı devreye girdi

Ziyarette şehit eşi Hatice Batırır'ı teselli eden Sarıeroğlu, “Şehit eşlerimiz, şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sizlere çok selamı var. Dün kendisi bizleri aradı. Televizyonda görmüş ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Belediye Başkanımız ile de görüştük. İnşallah bundan sonra sizi Yüreğir Belediyemizde, Başkanımızın çalışma arkadaşı olarak görmek istiyoruz” diye konuştu.

"Yol arkadaşı olmaktan gurur duyarım"

Şehit eşi Hatice Batırır ile yol arkadaşı olmaktan gurur duyacağını ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, şunları kaydetti:

“Hatice hanım şehidimizin emanetidir. Biz tabi ki onunla yol arkadaşı olmaktan gurur duyarız. İnşallah kendisi de kabul ederse Yüreğir Belediyesi'nde beraber çalışalım. Hiç moralini bozmasın, biz hep yanındayız.”

"Allah devletimizin yokluğunu vermesin"

Kasıtlı olarak işten çıkarıldığını söyleyen Hatice Batırır ise “Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizin yokluğunu vermesin. Ben ağzında dili olmayan bir insanım. Üç belediye başkanı gördüm. O zamanlar sorunlu değildim de şimdi mi sorunluyum? Beni basında karalamaya çalışıyorlar. Bu çok üzücü bir durum” diye konuştu.