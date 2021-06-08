Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Adana'da ziyarete açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Dijital Tır Adana'da ziyarete açıldı.

İstasyon Meydanında vatandaşların ziyaretine açılan Dijital Tır'da ziyaretçileri, üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor. Dijital Tır'ın içinde harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu ve yeşil perde deneyim alanları bulunuyor. Tır içerisinde ayrıca Türkiye'nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir uçuş deneyimi imkanı da sağlanıyor.

Dijital deneyimden sonra ise katılımcılara sertifika veriliyor. Tır içerisindeki tüm bu teknolojik uygulamalar Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Keleş, bütün vatandaşları tırı ziyaret etmeye davet etti.

Açılışa Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı çalışanları katıldı.

Tır, 11 Haziran tarihine kadar Adana'da kalacak.

Dijital tırın sonraki durağı ise 15-18 Haziran'da Osmaniye olacak.