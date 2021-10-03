"Cumhuriyetin 98. Yıl Coşkusu" sergisi

Yıl Coşkusu” adlı karma resim sergisi 75. Yıl Sanat Galesinde açıldı.

Sergi öncesi Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar hocası Sencan Laçinbala akardiyonla konser verdi. Sergi açılışında bir konuşma yapan GESAM Adana Şube Başkanı Gülşen Doğan, “Kültür Bakanlığı Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Adana Şube Başkanlığına seçilmiş olduğum 2020 Mart ayında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile yapılan serginin ardından, Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemi kısıtlamaları nedeni ile etkinliklerimizi uzun bir süre fiziksel olarak yapamadık. Ancak pandemi sürecinde 3 tane online sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunmuş olduğumuz eserler internet avantajı ile uluslararası izlenmesine neden olmuştur. Uzun zamandır özlemiş olduğumuz ilk aktif etkinlikle bir arada olduğumuz için heyecanlı ve mutluyuz” dedi.

Açılışta Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a iletilmek üzere Başkan Vekili Sinan Gül'e plaket verildi. Ayrıca GESAM'ın bir önceki başkanı Saliha Yeişlköy'e de plaketini Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sinan Gül takdim etti.

Karma sergiye katılan sanatçılar şunlar:

"Ayşe Sezen, Başak Yiğenoğlu, Can Akın, Döndü Işıl Doğan, Eda Şengül, Emel Fırat, Fatma Güher Akyüz, Gönen Uğurlar, Gülşen Doğan, Gülay Yılmaz, Hasan Çakır, H. Nur Yurtici, Mahmut Özkoca, Meryem Pırlak, M. Nuri Borüban, Nermin Bakmaz, Nevin Arıkoğlu, Osman Altıntaş, Saliha Yeşilköy, Semra Aysen, Sibel Çakar, Şirin Kılıç, Yurdagül Sıdal, Tezcan Ballı Çardak ve Tevfik Gökdemir."