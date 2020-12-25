Cüneyt Dumlupınar: "Adana Demirspor defans yaptırır, belirleyici biziz"

Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Belirleyici biziz, biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Allah nasip ederse yolun sonunda bu mutluluğu yaşayıp Süper Lig'e çıkacağız" dedi.

Mavi-lacivertli ekip, ligin 16. haftasında cumartesi günü deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından gruplara ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla idmana devam etti. Antrenman dar alanda pas çalışması ve Balıkesirspor maçının taktik çalışmasıyla son buldu. Antrenmanda gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, çok eksikleri olduğunu ancak çalıştıklarını belirtti.

"Oyuna giren herkesten katkı bekliyorum

Geçen hafta yendikleri Tuzlaspor'un çok önemli bir rakip olduğunu da belirten Dumlupınar, "Çok eksiklerimiz var, daha çalışmamız lazım. Trabzonspor'u elemek ve lider Tuzlaspor'u yenmek önemliydi. Bu ligin en iyi kadrosu bizde, şampiyon takım da biziz. Ne istersek olur, doğru işler yaptığımız takdirde önümüzde hiç bir rakip duramaz. Tuzlaspor maçında ilk yarı çok efektif bir futbol oynadık. Birçok gol pozisyonumuz var. Rakibimizin de iki topu direkten döndü. Daha çok çalışmamız lazım. İkinci yarı skoru aldıktan sonra rahat başladık. 3 hatamızla kaptırdığımız toplarla net pozisyonlar verdik. Ama yine de bir çok pozisyona girdik. 3'ü atıyorsak 4'ü arayacağız, 4'ü atıyorsak 5'i arayacağız ve oyun disiplininden hiç kopmamamız gerekiyor. Bu anlamda Trabzonspor maçında 120 dakika oynadık, kolay değildi. Bu da bizi etkiledi. Tüm oyuncularımızı hazır halde tutmaya çalışıyoruz. Oyuna giren bütün oyuncularımızdan katkı bekliyorum" diye konuştu.

"İlk yarı puan hedefimiz 34"

Camia olarak ben kelimesini kaldırdıklarını anlatan Dumlupınar, "Biz varız. Biraz önce de analizden çıktık. Mehmet Akyüz'ün gollerde yaptığı çapraz koşular ve istasyon olması gibi bir çok pozitif noktası vardı. Duran toplardan sonra geriye yüzde 100 dönüş istiyoruz. Mehmet Akyüz yüzde 100 sprintle ilk dönen oyuncularımızdan. Sadece topu kaleye sokacak. O zaten işi, bunu yapacaktır. Ama takıma sağladığı katkı yönünden çok memnunum. İlk yarı puan hedefimiz ise 34 puan" ifadelerini kullandı.

"Bir gol yiyorsak 2 tane atacağız"

Adana Demirspor'un defans yapmaktan ziyade yaptıran takım olduğunu vurgulayan Cüneyt Dumlupınar, şu ifadelere yere verdi:

"Biz şampiyonluğa oynuyoruz. Takımımızın ve rakiplerimizin analizlerini yapıyoruz. Bütün antrenman programlarımızı ona göre dizayn ediyoruz. Biz şampiyon takımız, şampiyon olmak istiyoruz. Oyunumuzu rakiplere kabul ettireceğiz, onlar bize önlem alsınlar. Herkesin isteğinin farkındayım. Adana Demirspor defans oynamaz, defans yaptırır. Biz bir gol yiyorsak 2 tane atacağız, o gücümüz var. 2 gol yiyorsak 4 gol atarız. Belirleyici biziz, biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Allah nasip ederse yolun sonunda bu mutluluğu yaşayıp Süper Lig'e çıkacağız."