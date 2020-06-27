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Cüneyt Dumlupınar: "Çeyrek asırlık hasreti sona erdireceğiz"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, 4-2 kazandıkları Giresunspor maçı ile ilgili olarak, "Artık sadece takım olarak değil, şehir olarak oynayacağımız Erzurumspor maçı var.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, 4-2 kazandıkları Giresunspor maçı ile ilgili olarak, "Artık sadece takım olarak değil, şehir olarak oynayacağımız Erzurumspor maçı var. Çeyrek asırlık bir hasret var bu maçı Allah nasip ederse bütün şehir olarak kazanacağız" dedi.


Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında evinde Giresunspor'u 4-2 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Her maça final niteliğinde bakıyorduk. 6 haftalık bir sezonumuz vardı. Çok iyi hazırlandık. Osmanlıspor maçı çok kolay geçmedi. 60 dakika 10 kişi mücadele ettik. Bugünde sadece odaklandığımız Giresunspor maçı vardı. Giresunspor takımı da saygıyı hak eden bir takım çünkü play off kotasına tutunmaya çalışıyor. Onları göstermiş olduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bizim için bu etabı da geçtik. Artık sadece takım olarak değil, şehir olarak oynayacağımız Erzurumspor maçı var. Çeyrek asırlık bir hasret var bu maçı Allah nasip ederse bütün şehir olarak kazanacağız. Çeyrek asırlık süper lig özlemini dindirmek istiyoruz. Çarşamba günü bütün şehir olarak maçı hissedeceğiz" diye konuştu.

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