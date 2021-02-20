İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çürümüş meyvelerin meyve suyu olduğu iddia edildi

Sosyal medyada Adana’da çekildiği iddia edilerek paylaşılan bir videoda çoğu çürümüş portakalın meyve suyu yapımı için kepçeyle tesise taşındığı görüldü.

Sosyal medyada Adana'da çekildiği iddia edilerek paylaşılan bir videoda çoğu çürümüş portakalın meyve suyu yapımı için kepçeyle tesise taşındığı görüldü.


Popüler bir sosyal medya uygulamasında yayınlanan süt banyosu ve dönerle dans videolarının ardından şimdi de çoğu çürümüş portakalın meyve suyu yapımı için kepçeyle tesise taşındığı video yüklendi.


Adana'da çekildiği belirtilen videoda, meyve suyu yapan bir firmanın, meyveleri sokak ortasına döktüğü görüldü. Çoğu çürümüş olan meyvelerin iş makineleriyle taşındığı görülen videoya, kullanıcı, "Meyve suyu içmeyin" uyarısını da ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.