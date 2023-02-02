ÇÜTAM'da yapay zekâ konferansı

Merve Koyuncu:" İnsanlar, duygulara sahip olma, hata yapabilme, aşık olma gibi özelliklere sahiptir. Bir robot bifteğin tadını asla bilemeyecek" dedi.

Çukurova Üniversitesi'ne bağlı Türkoloji Araştırma Merkezi (ÇÜTAM) da İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bölümleri Araştırma Görevlisi Doktor Merve Koyuncu "Çağdaş Felsefede Yapay Zeka Tartışmaları" konferansı verdi.

Konferansta insan beyni ve yapay zekânın karşılaştırmasını yapan Dr. Merve Koyuncu, "Kim daha güçlü? Bilgisayar beyni mi, insan beyni mi? İnsanlar, duygulara sahip olma, hata yapabilme, aşık olma gibi özelliklere sahiptir. Bir robot bifteğin tadını asla bilemeyecek. Bir robot Adana kebabının tadını asla bilemeyecek mi?"diye konuştu.

Konuşmasını sürdüren Koyuncu," Alan Turing'in taklitçilik oyunu ile beraber yapay zekâ konusunun dil becerisi üzerinden insanın zihinsel kapasitelerini taklit etme gayesiyle bir disipline dönüşmüş olduğudur. Yapay zekâ, akıllı çıktılar veren makineler veya sistemler üretmekle ilgilenen bir bilgisayar bilimi dalıdır. Bu dal, mantık, matematik, mühendislik alanlarıyla etkileşimli olarak doğmuştur. Başlangıcından sonra kat ettiği aşamalar ile farklı disiplinlerle ilişkilenmiştir. Söz konusu disiplinlerden birisi de felsefedir. Yapay zekâ konusunun felsefe alanında gündeme gelmesi, 'Makineler düşünebilir mi?' sorusunu tartışan Alan Turing'in taklitçilik oyunu üzerinden sunulmuştur. Bu fikir yapay zekâ tartışmalarının felsefi anlamda başlangıcı, dil becerisi üzerinden makineler ve insanların kıyaslanmasına dayandırabilir. Söz konusu teste birtakım eleştiriler sunulmuştur. Bunlardan biri John. R. Searle'ün Çince odası argümanıdır" ifadelerini kullandı.

Beynin yapısının hala bir muamma olduğunu kaydeden Koyuncu, daha bu konuda gidilecek çok yol olduğunu sözlerine ekledi.

Konferans sonunda ÇÜTAM Müdürü Prof.Dr. Deniz Abik ise, Dr. Koyuncu'ya sunumundan dolayı teşekkür etti.