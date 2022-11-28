İhlas Haber Ajansı

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DAİMFED ayrıcalıklı yapıları inceledi

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Adana’da A-V (ayrıcalıklı) yapı tipine sahip konut ve işyeri yapımı gerçekleştirilen inşaat alanında inceleme yaptı.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Adana'da A-V (ayrıcalıklı) yapı tipine sahip konut ve işyeri yapımı gerçekleştirilen inşaat alanında inceleme yaptı.


DAİMFED sektör toplantılarını bu hafta bir inşaat firmasının A-V yapı tipine sahip olan, geniş sosyal donatı alanlarıyla şehrin siluetine örnek yaşam projesinin yapıldığı alanda gerçekleştirdi. Alanda DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, beraberindekilerle ayrıcalıklı yapıları inceledi.


Karslıoğlu, Adana'ya kazandırılacak önemli projeyi yakından görme imkanı bulduklarını belirterek, “İnanılmaz devasa yapıların oluşmaya başladığını gördük. Böylesine önemli projelerden birisinin DAİMFED bünyesinden olması hepimizi gururlandırdı. Projeyi yapan gruba başarılar diliyoruz” dedi.


Ayrıcalıklı yapı projesini uygulayan yapının temsilcisi Nihat Dizman da DAİMFED'in bir üyesi olarak inşaat sektörüne ve temsilcilerine yararlı olmak için çalıştıklarını ifade ederek, “İnşaat sektöründeki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Adana'ya değer katmayı amaçlayan çalışmalarımızla çıtayı her geçen gün daha da yükseltmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

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