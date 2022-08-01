DAİMFED, Çukurova Bölgesel Havalimanı şantiyesinde

DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı şantiyesini ziyaret ederek yetkililerle bilgi alışverişinde bulundu.

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın alt ve üstyapı işlerini üstlenen Kozuva Şirketler Grubu'ndan yetkililer havalimanının teknik ve fiziki özelliklerinden bahsetti.

DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Yapım aşamasında olan inşaata her tür yardıma hazırız. Havalimanı yeri olarak tartışmaların geride kaldığını düşünerek bu hizmetin bir an önce tamamlanmasını arzu ediyoruz. Bu olağanüstü bir projeyi 25 yıllığına yap işlet devret olarak üstlenen Kozuva Şirketler Grubunun Havalimanı bünyesindeki ticari yapılanmada adil bir yapılanma içerisinde Adanalı müteşebbislerimizi de düşüneceğini ümit ediyoruz” dedi.