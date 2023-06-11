DAİMFED depremzedelere derman olmaya çalışıyor

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), asrın afetinde yaralara Kahramanmaraş'ta derman olmaya çalışıyor.

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Kahramanmaraş Kamu Müteahhitleri Derneği (KAMÜDER) Başkan Vekili Adem Karaköse, Yönetim Kurulu üyeleri Tayfur Gök, İnşat Mühendisi Selçuk Selami Sarıcı incelemelerde bulundu. Karslıoğlu, “Yaşadığımız deprem felaketinin merkezi olan Kahramanmaraş ve ilçelerinde 3 bin 752 bina yıkıldı. 19 bin civarında ağır hasarlı ve acil yıkım olması gerekiyordu. Elbette bu yaraları sarmak gerekiyor. Bu konuda federasyonumuz sektör olarak enkaz kaldırma, hasarlı binaların yıkım işlerinin acilen kaldırılması şart. Bu konuda devletimizin TOKİ kanalıyla yapımına başladığı konutlara alt yapı ve zemin hazırlıyoruz. TOKİ'nin başladığı inşaatlar ise; Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi 3 bin 928 adet konut, Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Fatih Mahallesi 697 adet konut, Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi 922 adet konut, Kahramanmaraş Göksun ilçesi Yantepe Mahallesi bin 709 adet konut, Kahramanmaraş Elbistan ilçesi Karaelbistan Mahallesi 3 bin 72 adet konut, Kahramanmaraş Elbistan ilçesi Taşburun mevkii 2 bin 775 adet konut, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Mahallesi 258 adet konut, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi bin 52 adet konut, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Ağyar Mahallesi 2 bin 851 adet konut, Kahramanmaraş Afşin ilçesi Hüyüklü Mahallesi 501 adet konut, Kahramanmaraş Afşin ilçesi Gerger Mahallesi 2 bin 684 adet konut, Kahramanmaraş Pazarcık İncirli mevkii bin 522 adet konut, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi Yukarı Pazarcık Mah. bin 692 adet toplamda 24 bin civarı konut depremzedelere verilecektir. Ayrıca belirtmek gerekiyor ki hükümetimiz bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığı gibi biran evvel sonuca ulaşmak için bürokratik ve mali hiçbir engele mahal vermemektedir. Depremin oluşturduğu olumsuzluklar hafriyat, molozlar ve enkazları kaldırmak akabinde yeni yaşam alanlarının oluşması için alan açılması gerekiyor. Bu anlamda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarımız başta olmak üzere federasyon olarak katkılarımızı vermeye devam ediyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Kamu Müteahhitleri Derneği (KAMÜDER) Başkan Vekili Adem Karaköse ise bölgedeki çalışmalar ve son durumla ilgili olarak, ”Merkezi maalesef Kahramanmaraş olan Depremin yol açtığı zararlar tahminleri aşan büyüklüktedir. Bölge insanı olarak bu süreci ne kadar kısa zamanda aşarsak kardır. Bu nedenle gerek DAİMFED ve KAMÜDER olarak sorumluluktan kaçamazdık. Ayrıca hem DAİMFED Genel Başkanı hem de hemşerimiz olarak Mustafa Karslıoğlu'na şükran borçluyuz. Depremin ilk günlerinde olmak üzere tüm imkanlarını seferber etmiştir. Bölgede devletimiz yaralarımızı sarmak için gayret sarf etmekte olup önemli yol katledilmiştir. Bu doğrultuda DAİMFED olarak Genel Başkanımız Mustafa Karslıoğlu öncülüğünde çalışmalar yürütmekteyiz. Kahramanmaraş'ta üyelerimizin önemli katkılarıyla yıkım, enkaz kaldırma ve hafriyat kaldırma çalışmalarını yürütmekteyiz. Yeni inşaat alanları sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla DAİMFED asrın afeti olan deprem felaketinin yaralarını Kahramanmaraş'ta sarmaya devam ediyor” diye konuştu.