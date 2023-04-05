DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu: “Çukurova'da inşaatlar artık korkutmayacak”

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Çukurova'da inşaatların artık korkutmayacağını yeni ve güvenilir yapılar oluşmaya başlayacağını söyledi.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yönetim kurulu ve üyeleriyle birlikte Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'le bir araya gelerek asrın felaketi depremi değerlendirerek görüş alışverişinde bulundu.

Deprem felaketinin başlangıcından bugüne kadar samimi gayretleri çalışmaları ve fedakarlıklarından dolayı DAİMFED'e teşekkür ettiklerini belirten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Bu vesileyle Çukurova Belediyesi olarak aldığımız kararları yüksek kata karşı olduğumuzu, daha disipline bir şekilde imar kararları alacağımızı, denetlemelerde asla taviz vermeyeceğimizi ve teknik konularda hiçbir esnekliğe yer vermeyeceğimizi diğer bürokratik işlemlerde daha pratik yollar izleyeceğimiz konusunda mutabık kaldık. Bunların neticesinde Çukurova'da artık deprem riskinin yaşanmayacağını iddia ediyoruz. Bu konuda desteklerini yanımızda hissedeceğimize inanıyorum. DAİMFED çatısı altında bir araya gelen iş ortaklarımız olan inşaat sektörünün temsilcisi müteahhitlerimize başarılar diliyor bu beraberlikleriyle önemli mesafeler kat edeceklerine inanıyorum” diye konuştu.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu da: “Başkanımız Soner Çetin'le gündemi değerlendirme fırsatımız oldu. Yaşadığımız deprem felaketi sonrası inşaatların yenilenme, yapılma ve imar konusunda belediye olarak almış oldukları kararlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bu kararların hepsini destekliyoruz. Bu istikamette artık Çukurova'da inşaatlar artık korkutmayacak, yeni güvenilir yapılar oluşmaya başlayacaktır. Ayrıca Başkanımız Soner Çetin'in arsa, imar konusunda devasa sürprizlerinin olacağının işaretlerini de aldık. Bu çalışmaları sektör olarak bizleri mutlu edecek adımlar olarak görüyoruz. Başkanımızın sektör, inşaat ve müteahhitlerle ilgili yaklaşımlarını çok değerli buluyoruz” dedi.