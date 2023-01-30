DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu: "Eksper değerleri günümüz ekonomik değerlerine göre belirlenmeli"

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri (DAİMFED), Ziraat Bankası Bölge Başkanı Dr. Murat Serdar Bulut'u ziyaret ederek sektörün mali problemleri ile ilgili konuları istişare etti.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ziyaretle ilgili, ekonominin can damarı olan İnşaat sektörünün ve temsilcisi müteahhitlerin mali problemlerini ele aldıklarını ifade ederek," Başkanımızın ilgisiyle çözüm noktasında önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. Problemlerimizin başlıca olanları mali destek kredisi ve teminat mektuplarının güncellenerek artışının sağlanmasıdır. Ayrıca konut eksper değerlerinin de günümüz ekonomik değerlerine göre belirlenmesi gerekiyor" dedi.

Ziraat Bankası Bölge Başkanı Dr. Murat Serdar Bulut da tüm müteahhitlerin DAİMFED çatısı altında toplanarak federasyon oluşturmasının olumlu bir gelişme olduğunu aktardı.

Bulut konuşmasında:" Ekonomik mali değerlerin son birkaç yılda değişiklik göstermesi sonucu güncelleme yapılması kaçınılmaz olmuştur. İştirakçilerimizin zarar görmemesi içinde çalışmalarımız sürmekte olup sona yaklaşmış durumdayız. Sektörle alakalı olarak teminat değerlendirmesinde güncelleme yapıp artış sağlayacağız. Ayrıca banka olarak sıfır faizli, uzun vadeli kredilerle müteşebbislerimize büyük imkanlar sağlıyoruz. Memleket hepimizin fayda sağlayacak her olumlu yatırımlara imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.