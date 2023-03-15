DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu: “İşleyiş idealimiz bağımsız ve her görüşe açık”

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Adana İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek sektörün ve sektör temsilcilerinin sorunlarını görüştü.

CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, ziyaretten memnuniyetini dile getirirken, “DAİMFED'in kuruluşunu yakından takip ediyoruz. Bölgede müteahhitleri ve sektör temsilcilerini federasyon çatısı altında toplamak mühim bir gelişmedir. Bu konuda sektör nezdinde Mustafa Karslıoğlu başkanımızı tekrar tebrik ediyorum. Biz parti olarak gerek yerelde gerekse ülke genelinde müteahhitleri önemsiyoruz. Parti temsilcileri olarak da müteahhitlerimizin ekonomimizin öncü kurumları olduğunu biliyoruz. Ayakta kalmaları başarıları bu doğrultuda çok önemlidir. Haklı olan tüm sorunlarında desteğimiz olacaktır. DAİMFED'in başarılı olacağına inanıyor, tebrik ediyoruz” dedi.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu da DAİMFED olarak sektörün temsilcilerinin bir arada bulunmasının yanı sıra üyelerin ve kurulları oluşturan birimlerde her siyasi görüşten arkadaşlarının mevcut olduğunu vurgulayarak, “Yapı mevzuatı ve işleyiş idealimizin bağımsız ve her görüşe açık olduğu bir duruş sergiliyoruz. Bu nedenle ziyaret ettiğimiz CHP il başkanımız, Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li ilçe belediye başkanlığımızın desteklerini hep yakından hissediyoruz. İş birliği ve istişarelerimiz sürekli olacaktır. Misafirperverliklerinden dolayı Başkanımız Mehmet Çelebi ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.