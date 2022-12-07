DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu: “Meşakkatli bir süreç sonucunda federasyonumuzu kurduk”

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, müteahhitler olarak birlikte yol aldıklarını ve sürekli istişare halinde olunması gerektiği için Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu'nu kurduklarını söyledi.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ‘ı ziyaret etti. DAİMFED üyeleri, Başkan Karalar 'a federasyonun oluşumuyla ilgili bilgiler verdi.

Ziyarette konuşan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Adana Büyükşehir Belediyesi tüm kamu ve yapı müteahhitleri için en önemli iş ortağımız. Kamu olarak başta ASKİ olmak üzere çoğu sektör kolunda beraber çalışıyoruz. Ayrıca kentin görsel gelişimine katkı koyan yapı müteahhitlerimizin sağlıklı, sağlam inşalar yaparken sürekli belediye ile iş birliği halindeler. Netice itibarıyla hep birlikte yol alıyoruz. Sürekli istişare halinde olmamız gerekiyor. Bu nedenle arkadaşlarımızla uzun ve meşakkatli süreç sonucunda federasyonumuzu kurduk. Tüm gayretimiz başta ülkemizin ve bölgemizin gelişimine katkı sağlamaktır. Bu ziyaretimizi ve başkanımızla görüş alışverişimizi önemsiyoruz” diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, inşaat sektörünün temsilcileri müteahhitlerin önemli iş ortakları olduğunu ifade ederek, “Dolayısıyla kuruluşunu yakından takip ettiğimiz DAİMFED'in oluşumuna çok olumlu buluyorum. Daha nitelikli ve nicelikli işler üretebilmemiz için bir arada karşılıklı istişarelerde bulunarak aynı noktada olmamız gerekiyor. Bu anlamda sektörün tüm temsilcilerinin bir çatı altında toplanmasını çok olumlu bir adım olarak görüyor ve destekliyoruz. DAİMFED'in önemli işler yapacağına inanıyor, başarılar diliyorum” dedi.