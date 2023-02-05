DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu, MHP İl Başkanı Kanlı'yla inşaat sektörünün sorunlarını konuştu

DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'yı ziyaret etti. Görüşmede inşaat sektörünün sorunları ele alındı. Başkan Karslıoğlu, 2020'den itibaren pandemi süreciyle başlayan girdi maliyetlerindeki artışın doğal olmadığını, bazı firmalarca bu süreçte fırsatçılık yapıldığını, bu durumun da vatandaşa ucuz konut üretme imkanına sekte vurduğunu söyledi. Bina tamamlama sigortasında yüzde 5'lik oranın yüksek olduğunu, bunun aşağı çekilmesi ve devlet desteği de verilmesi gerektiğini söyleyen Karslıoğlu, şöyle devam etti:

“Ayrıca belediyeler eliyle Adana'da imarlı arsa üretilmemesi, kentsel dönüşümün yapılamaması da konut üretimini olumsuz etkiliyor. Bu durum konuta erişimi engelliyor.”

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, iletilen sorunların çözümünü önemsediklerini söyledi. Kanlı, “İfade edilen bu sorunlar sadece siz müteahhitleri değil, tüm vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. Vatandaşımızın sorunu bizim de sorunumuzdur. İster bakkal, ister sanayici, isterse müteahhit veya sade bir vatandaşımız olsun, muhatap kaldıkları sorunu kendi sorunumuz kabul ederiz” diye konuştu.