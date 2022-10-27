DAİMFED'te görev dağılımı yapıldı

DAİMFED, Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, federasyonun kuruluş amaçlarından bahsederek, “Üyelerimiz arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, Müteahhitlik hizmetlerinin daha iyi yerine getirilmesi konusunda üyelerini aydınlatmak, görüş, öneri ve dileklerde bulunmak, müteahhitlerin güçlenmesi için araştırmalar ve çalışmalar yapmak, müteahhitlik hizmetlerinin uygulanması sırasında çıkacak güçlüklerle olumlu sonuçlar almak için görevler yüklenmek ve ülkemizde depremden korunma, deprem zararlarının azaltılması konularının gelişmesine katkıda bulunmak ve yeni gelişmeleri takip etmek ve aynı zamanda, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacıyla kurulmuştur” dedi.

Konuşma sonrası DAİMFED yönetim kurulu şekillenerek görev dağılımı yapıldı. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu'nun görev dağılımı şu şekilde oldu:

“Mustafa Karslıoğlu Genel Başkan, Mehmet Faruk Bozkurt Genel Başkan Vekili, Nadir Vurankaya Genel Başkan Yardımcısı, Sayım Azmaz Genel Başkan Yardımcısı, Aziz Kaya Genel Başkan Yardımcısı, Nihat Dizman Genel Başkan Yardımcısı, Yıldırım Uluğ Genel Başkan Yardımcısı, Hilmi Tümer Genel Başkan Yardımcısı, Kemal Bekaroğlu Genel Başkan Yardımcısı, Enes Yılmaz Genel Sekreter, Seyfettin Can Genel Sekreter Yardımcısı, Abdullah Ulucan Genel Sekreter Yardımcısı, Nurullah Hamidi Mali ve İdari İşler Başkanı, Timuçin Güvercin Kentsel Dönüşüm ve Mevzuat Başkanı, Tamer Gülcan Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı, Barış Yıldırım ARGE Başkanı, Ahmet Yerdelen Basın, Sosyal Medya ve İletişim Başkanı, Murat Yalçın Şeker İnsan Kaynakları Başkanı, Halil Avcı Yönetim Kurulu Üyesi, Ali Demirçalı Yönetim Kurulu Üyesi, Osman Çevik Yönetim Kurulu Üyesi, Özcan Güngör Yönetim Kurulu Üyesi, Özkan Kalo Yönetim Kurulu Üyesi, Savaş Karataşoğlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Zafer Ofluoğlu Yönetim Kurulu Üyesi”