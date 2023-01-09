DAİMFED'ten Çukurova bölge konutlarına geniş balkon talebi

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, TOKİ'nin Çukurova bölgesindeki konutlarının geniş balkonlu olması gerektiğini ilgili yerlere ilettiklerini söyledi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, inşaat sektörünün sorunlarının çözümü ve yeni imkanlar ortaya çıkarması için yaptığı çalışmalarının Ankara ayağında TOKİ'yi ziyaret ederek yeni sezona ait bilgileri istişare etti.

Federasyonun inşaat sektöründe rekabet gücü yüksek, ekonomik yönden verimli, topluma karşı sorumlu, doğal, tarihi ve kültürel çevreye saygılı bir yapı ve işleyişin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacı doğrultusunda çalışmalar yaptığını belirten DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Bu amacımız doğrultusunda başkentimizde TOKİ'nin konuğuyuz. Sektörle ilgili bilgileri yeni düzenlemeleri ve yeni sezondaki çalışmaları ele aldık. Müteahhitler olarak sıkıntıları ve çözüm noktasında yapılacakları konuştuk. Ayrıca Çukurova bölgemizdeki sıcaklıklar ve yaşam tarzları düşünülerek geniş balkonlu evlerin yapılması gereğine dikkat çektik. Bize yaklaşımları ve konukseverliklerinden dolayı TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karabayır ve tüm TOKİ idari yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Geniş balkonlu konutların yapılması konusunu dikkate alacağız”

İnşaat sektörünün önde gelen temsilcileri müteahhitlerin bir çatı altında toplanmasının önemli bir gelişme olduğuna değinen TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karabayır, “Bu konuda DAİMFED'i ve yöneticilerini kutluyorum. Ziyaretlerinden ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yaptıkları çalışmalara katkı koymamız bizler için mutluluktur. Ziyaretlerinden duyduğumuz memnuniyeti ve önemi ifade etmek isterim. Bizler TOKİ olarak sektöre ait gelişmelerde iştiraklerimiz vardır. Sektörle ilgili işletmelere, şirketlere ve bu alanda tüm çalışanları desteklemek gibi asli görevlerimiz mevcuttur. Ayrıca gecekondu gibi, metruk alanların kentsel dönüşümünü sağlamak, gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin etmek gibi çalışmalarımız sürmektedir. Tabii ki bu çalışmalarımızda iş ortaklarımız çalışma arkadaşlarımız müteahhitlerdir. DAİMFED Başkanımızın işaret ettiği gibi geniş balkonlu konutların yapılması konusunu da dikkate alacağız. Sizlerin bu federasyon oluşumunuzu ve çalışma gayretlerinizi mühimsiyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.