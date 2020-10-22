Damar ve varis hastalıklarına ileri teknoloji ile tedavi: Ven Suit

Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezinde kurulan “Ven Suit” ile tedavi ediliyor.

Başkent Üniversitesi Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem İlkay Diken, bacaklarda ağrı, şişme, çabuk yorulma, kramp ve kılcal damarlarda artış ile kendisini belli eden kronik venöz yetmezliği hastalığının günümüzde her üç kadından ve her beş erkekten birinde saptanan yaygın bir tıbbi durum olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Adem İlkay Diken, genetik ve kalıtsal faktörler, hormonlar, çalışma hayatı ve bazı kişisel özelliklerin bu hastalığın ortaya çıkmasında önemli rol oynadığını söyleyerek, "Kronik venöz yetmezlik kendisini bacaklarda birkaç kılcal damar oluşumuyla belli edebileceği gibi; daha ilerlemiş durumlarda geniş variköz damarlar, renk değişiklikleri, yaralar ve hatta toplardamar tıkanıkları şeklinde bulgular verebilir. Erken ve uygun tanı konulmasıyla alınacak önlemler sayesinde oldukça yaygın gözlenen bu hastalıktan kaçınmak ve sağlıklı bacaklara sahip olmak mümkündür'' dedi.

"Tanı ve tedavi arasında geçen süre başarıda anahtar rolünde"

Diken, kronik venöz yetmezlik hastalarının tanısından tedavisine kadarki süreçlerinin yönetimi başarıda anahtar rolünde olduğunun altını çizerek, "Tanıda kullanılan başlıca tanısal araç olan renkli Doppler ultrasonografinin bir birimde, iğne-köpük tedavisinin başka bir birimde, gereken durumlarda ameliyatının ise başka birimde yapılması birimler arasında hem zaman kaybedilmesine hem de ortaya çıkabilecek pürüzlerin tedaviyi sekteye uğratmasına yol açabilmektedir. Bu yol kazalarının önüne geçebilmek ve ileri düzey tıbbi hizmet sunabilmek amacıyla hastanemiz Yüreğir Yerleşkesinde tesis edilen ve bu amaçla özel tasarlanmış olan “Ven Suit” kavramı ile erken başlangıç evresi kronik venöz yetmezlik hastalarından en son evrede yer alan venöz staz ülserli hastalara en güncel bilimsel veriler ışığında modern ve ferah bir ortamda tıbbi hizmet verilebilmektedir'' diye konuştu.

Ven Suitte hasta başvurusunu yaptığı anda detaylı bir ultrasonografik incelemeden geçtikten sonra anında net tanısının alınabildiğini söyleyen Doç. Dr. Adem İlkay Diken, "Mevcut görseller ve materyaller ile hastamıza tıbbi durumu izah edilerek, hastanın beklentileri de hesaba katılmak suretiyle en uygun tıbbi tedavi seçeneği belirlenir ve tedaviye başlanır. Kılcal damarların ön planda olduğu erken evrelerde sıvı ya da köpük skleroterapi uygulaması, yine aynı ortamda ultrason cihazı, Radyofrekans Termokoagulasyon, mercekli LED aydınlatma ve VeinLite gibi flebolojik girişimlerde kullanılan en son teknolojik aletler ile gerçekleştirilebilir. Daha ileri aşamadaki hastalar için ise yine ultrasonografik olarak haritalama yapılarak lazer/radyofrekans endovenöz ablasyon, yapıştırıcı, mini-flebektomi, subfasial perforatör ligasyonu gibi işlemler için yine kalp damar kliniğince kısa süreye randevu verilebilir'' ifadesini kullandı.

Kalp ve damar cerrahlarıyla tek elden uygulanan hızlı, doğru ve güncel bilimsel bilgiler ışığında kronik venöz yetmezlik, varis ve diğer toplardamar hastalıklarını Ven Suit ortamında başarıyla tedavi edilebildiklerini belirten Doç. Dr. Adem İlkay Diken, ‘'Çukurova Bölgesinde ilk kez, ülke genelinde ise çok sınırlı sayıda merkezde uygulanan bu üst düzey tıbbi hizmetin Başkent Üniversitesi Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezinde uygulanması şehrimiz ve hastanemiz adına gurur verici bir gelişmedir'' diye konuştu.