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Damat cinayetine 3 tutuklama

Adana’da nişanlı çift arasında çıkan kısa giyinme tartışması nedeniyle nişan bozulunca, çıkan kavgada damat adayının öldürülmesi, bir kişinin de yaralanmasına karıştığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

Adana'da nişanlı çift arasında çıkan kısa giyinme tartışması nedeniyle nişan bozulunca, çıkan kavgada damat adayının öldürülmesi, bir kişinin de yaralanmasına karıştığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Gülbahçesi Mahallesi 13077 Sokak içerisinde oturan birbirlerine komşu Hüseyin Tunç (28) ile Büşra A. (15) bir süre önce nişanlandı. Ancak çift anlaşamayınca bir hafta önce ayrıldı. 23 Temmuz Perşembe günü gece Büşra A.'nın üvey babası Halil G. ve Hüseyin Tunç arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşünce üvey baba damat adayını vururken, olayla alakası olmayan 1 kişi de yaralandı. Hüseyin Tunç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Halil G. ise gözaltına alındı.


Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada bir süre önce Hüseyin Tunç'un akrabasının düğününe giderken Tunç'un nişanlısıyla açık giyindiği için tartıştığı bu nedenle de kız tarafının nişanı attığı öğrenildi. Daha sonra da üvey babanın yeğeninin Hüseyin Tunç tarafından darp edilmesinden dolayı tartışma çıktığı bu tartışmanın daha sonra silahlı kavgaya dönüşmesi sonrası Hüseyin Tunç'un öldürüldüğünü saptadı. Polis kavgaya karışan üvey baba Halil G., yeğeni İbrahim G. ve kızın kardeşi M.E.A.'yı (16) gözaltına aldı.


Zanlılar emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 3 zanlı da nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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